Deux premières places pour les troupes de danse des Lynx à RepreZent

Dans le cadre de leur participation à la compétition RepreZent Québec 2020 qui se tenait le samedi 7 mars, les deux troupes de danse des Lynx de l'école Jésus-Marie (EJM) de Beauceville se sont très bien illustrées en remportant chacune la première place dans leur catégorie respective. L'événement s'est déroulé au Centre des congrès de Québec.

La première équipe, composée de sept jeunes filles de 1re et 2e secondaire, ont compétitionné en après-midi dans la catégorie Débutants, petit groupe, 13 à 15 ans, Jazz/Broadway et Street Jazz. Deux équipes étaient alors en compétition pour se disputer la première position qu'a finalement obtenu la troupe de jeunes athlètes de Beauceville.

La deuxième équipe a pour sa part effectué sa prestation en soirée. Composée de 10 jeunes de la 1re à la 4e secondaire, la troupe a compétitionné dans la catégorie Débutants plus, de même que parmi les jeunes de 16 ans et plus en style libre. Malgré leurs rivaux plus âgés, les Lynx ont raflé le premier rang de la compétition.



Les deux groupes d'athlètes seront à nouveau en action lors de leur dernière compétition qui aura lieu en avril.