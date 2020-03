L'Assurancia junior AA subit deux défaites consécutives face aux Beaucerons de Sainte-Marie

Dans le cadre de la série 3 de 5 opposant l'Assurancia junior AA et les Beaucerons de Sainte-Marie, la formation de Saint-Georges a mal débuté cette série, subissant deux revers consécutifs.

La présente série a débuté ce vendredi 6 mars au Centre Caztel. L'Assurancia a perdu par la marque de 7-3 lors de cette première rencontre.

Le match numéro 2 a été présenté le lendemain, cette fois à Saint-Georges, devant une foule de tout près de 350 spectateurs. L'équipe a subi une nouvelle défaite au compte de 2-1. L'Assurancia connaissait une bonne rencontre, jusqu'à ce que l'arbitre appelle une pénalité avec moins de quatre minutes à faire. Stéphane Poulin fulminait à la suite de cette décision.

« On a mangé des coups de bâtons [durant] toute la game et il donne un call en fin de match des séries. Du jugement, ça ne se vend malheureusement pas », a mentionné l'entraîneur. Il a par la suite ajouté : « On s'est mis dans une situation difficile, mais Sainte-Marie nous à fait le coup l'an dernier. Alors pourquoi pas nous? En plus, le gardien qui a concédé trois victoires à Sainte-Marie l'an dernier est devant leur filet cette année, alors on ne sait jamais. »



La formation de l'Assurancia devra être parfaite, lors du week-end prochain, si elle veut poursuivre l'aventure.