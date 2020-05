Adam Auclair jouera pour le Rouge et Noir d'Ottawa

Le joueur de football de Notre-Dame-des-Pins, Adam Auclair vivait une soirée bien spéciale à partir de chez lui attendant de savoir avec quelle équipe de la Ligue canadienne de football il évoluerait.

Le demi-défensif de 24 ans a été choisi en 6e dans la première ronde pour jouer avec l'équipe du Rouge et Noir d'Ottawa. Il a été le premier joueur d'une équipe universitaire québécoise a être sélectionné.

Il troquera ainsi son uniforme Rouge et Or pour porter le Rouge et Noir. Ils étaient seulement deux de l’équipe de l’Université Laval à être en liste. Il s'agit de son coéquipier Kétel Assé.

Depuis 2000, un total de 63 joueurs de leur équipe ont été repêchés se retrouvant au deuxième rang au Québec du plus grand nombre de joueurs qui sont allés jouer au niveau professionnel.

Son frère Antony joue pour les Buccaneers de Tampa Bay dans la NFL.

