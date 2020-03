Adam Auclair sous le regard des dépisteurs de football professionnel

Le joueur de football, Adam Auclair a joué sa dernière saison avec l’équipe universitaire le Rouge et Or à Québec. Il aura la chance de démontrer son talent devant des dépisteurs de football professionnel lors d’un pro day le 10 mars prochain au Stade TELUS-Université Laval.

L’athlète beauceron devra passer divers tests et exercices physiques devant ceux qui auront accepté l’invitation. Auclair est actuellement classé 13e parmi les meilleurs espoirs du prochain repêchage de la Ligue canadienne de football. En janvier, le joueur était allé montrer ce qu’il savait faire devant les dépisteurs de la NFL lors du College Gridiron Showcase au Texas.

Un parcours impressionnant

Mentionnons que la saison dernière, il faisait partie de l’équipe d’étoiles défensives du RSEQ pour une troisième fois en quatre saisons. Il a terminé au premier rang de la conférence pour le nombre de plaqués totaux (45) et de plaqués en solo (35). Au niveau universitaire, le secondeur détient les titres de joueur défensif par excellence de la Coupe Vanier 2018, joueur défensif de l’année au pays en 2017 et recrue de l’année du RSEQ en 2016.

Une chance en or Le Rouge et Or indique que cela fait cinq ans de suite qu’une journée de démonstrations est organisée au Stade TELUS-UL. D’ailleurs, son frère Antony Auclair avait montré son savoir-faire devant 17 dépisteurs de la NFL en 2017 et avait finalement été repêché par les Buccaneers de Tampa Bay.

Adam prend donc part à cette journée le 10 mars en compagnie de son coéquipier Kétel Assé.

