Le Triathlon du Lac-Poulin est annulé pour sa 7e année

Le Triathlon du Lac-Poulin devait se tenir pour une 7e année, mais malheureusement en raison des mesures de santé et sécurité entourant l’actuelle pandémie, le comité organisateur a été obligé d’annuler. L’évènement devait avoir lieu le 22 août.

C’est sur leur page Facebook que l’organisation a annoncé cette difficile décision : « Les priorités de notre comité ont toujours été de vous offrir une course de grande qualité dans un environnement sécuritaire. Même s’il demeure possible que les règles de la santé publique soient suffisamment assouplies d’ici là, le temps joue contre nous au niveau de l’organisation. Plus encore, nous n’avons pas l’assurance morale de pouvoir vous offrir un environnement parfaitement sécuritaire. »

L’année dernière, plus de 200 personnes avaient participé à l’évènement qui a pour but de récolter des fonds à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.