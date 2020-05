Une bourse de 4 000 $ pour la nageuse artistique Andrée-Anne Côté

Le Georgienne André-Anne Côté vient de recevoir une bourse de 4 000 $ dans le cadre de la 16e édition du Programme de bourses Cascades au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ).

La nageuse artistique de 22 ans, qui fréquente le Cégep Garneau, reçoit ce montant en soutien à la réussite académique et sportive.

« Étant donné la situation très particulière de distanciation sociale qui a mené à la fermeture de plusieurs centres d’entraînement, nos jeunes étudiants-athlètes ont plus que jamais besoin de soutien financier, d’encouragements et d’encadrement afin de rester engagés et motivés pour la prochaine saison », a indiqué le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde, lors d’une remise de bourses virtuelle et du dévoilement des récipiendaires 2020.

Depuis ses débuts en 2005, le programme est un véritable succès. Plusieurs de ses boursiers se sont distingués sur les scènes sportives nationale, internationale et olympique tels les Alexandre Bilodeau, Mikaël Kingsbury, Alex Harvey, Eugenie Bouchard, Élisabeth et Françoise Abanda, Émilie et Hugues Fournel, Marc-Antoine et Alex-Anne Gagnon, Maryse Turcotte et près d’une centaine d’autres.