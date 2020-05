Les joueurs de tennis de Saint-Georges pourront jouer à nouveau

À partir de ce vendredi, les terrains de tennis au centre sportif Lacroix-Dutil et au Cégep Beauce-Appalaches seront à nouveau accessibles de 9 h à 22 h tous les jours.

Par contre, les utilisateurs devront obligatoirement réserver en communiquant au 418-228-8155, poste 1. Les coûts de location demeurent identiques soit de 12 $ de l’heure par terrain. La ville précise qu’aucune pratique libre ne sera permise.

De plus, il sera possible de jouer en simple seulement et chaque joueur doit apporter ses balles pour suivre les consignes du gouvernement du Québec.