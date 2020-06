Dek Beauce aura une saison en formule Zone Dek

Voir la galerie de photos

À la suite de l’annonce entourant le déconfinement graduel des sports collectifs extérieurs, Dek Beauce débutera sa saison qui ne ressemblera en rien aux précédentes. La formule Zone Dek est une solution de jeu temporaire permettant de reprendre les activités dès maintenant.

Zone Dek est une formule inspirée du hockey sur table et qui est proposée par HockeyQc. Elle respecte en tout point les exigences liées à la reprise des sports collectifs émises pas la santé publique. Pour l’instant, l’entraînement sous cette forme est la seule option possible pour pratiquer cette activité tout en respectant les normes de distanciation. Les joueurs ont un corridor nord-sud à respecter, une zone qui permet de conserver la distanciation physique. Puisque seuls les centres de Dek extérieurs sont autorisés, Dek Beauce est parmi les ligues privilégiées de la région à pouvoir reprendre ses activités.

« Le Zone Dek est une façon temporaire de reprendre les activités. On est très confiants qu’à la fin juin, suite au propos de notre premier ministre et de M. Arruda, la phase 4 du déconfinement soit annoncée, c’est-à-dire que les contacts rapides de moins de 3 secondes entre joueurs sont permis, ce qui fera en sorte que le jeu extérieur revienne à la normale. Cette formule provisoire va permettre aux joueurs de renouer avec leur activité, de bouger et de se rencontrer. Bien que ce ne soit pas ce à quoi les joueurs sont habitués, la plupart des éléments qui contribuent à nourrir leur passion seront réunis. Ce n’est pas parfait, mais l’essence du sport et l’esprit d’équipe et de socialisation vont être au rendez-vous ! » précise Patrick Paquet, propriétaire de Dek Beauce et de DekHockey Beauport.

Pour assurer la sécurité des joueurs, l’organisation appliquera des mesures sanitaires tels la prise de température à leur arrivée, l’installation de stations de désinfectant et le port de la visière de protection obligatoire pour les employés. En période estivale, Dek Beauce accueille habituellement 1 300 hockeyeurs et hockeyeuses, adultes et juniors. Les inscriptions sont lancées et limitées pour la saison 2020, qui débute la semaine prochaine.