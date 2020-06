Raphaël Lessard obtient une 11e place en Floride

Le pilote Raphaël Lessard était de nouveau sur la piste en Floride le 13 juin sur le circuit du Homestead-Miami Speedway. Le Beauceron a terminé au 11e rang au « Baptist Health 200 ».

C’était la première fois en carrière qu’il se trouvait sur l’anneau de 1,5 mille. Il a terminé la première étape de 30 tours en 8e place, comptabilisant trois points de bonus se positionnant en 10e lors de la seconde étape, se méritant un autre point de bonus.

Malheureusement, lors des arrêts aux puits sous drapeau vert durant l’étape finale, Raphaël a roulé au-delà de la vitesse permise recevant une pénalité de passage qui lui a coûté un tour de piste. Sept tours plus tard, le jeune pilote est resté en piste alors que les autres ont dû s’arrêter aux puits.

La dernière neutralisation de la course a permis au pilote du Toyota Tundra Mobil 1 Canac no 4 de passer aux puits en 21 position. Après le changement de pneus et l’ajout de carburant, il est ressorti 11e des puits. À la relance, Raphaël Lessard a perdu quelques positions. Alors qu’il était 14e, il a rebondi et s’est faufilé pour terminer l’épreuve à la 11e place.