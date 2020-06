Un incident relègue Raphaël Lessard au 37e rang en Pennsylvanie

Le pilote Raphaël Lessard a subi un incident au 5e tour de sa course en fin de semaine sur le circuit de Pocono en Pennsylvanie. Malheureusement, cela l’a relégué à la 37e place au final du « Pocono Organics 150 to Benefit Farm Aid ».

Placé 14e sur la grille par tirage au sort, Lessard a débuté la course et a appliqué la stratégie mise au point par l’équipe, c’est-à-dire ménager son carburant. Cela lui a permis de doubler ses concurrents lors des quatre premiers tours de piste. Relancé au cinquième tour de la 13e place, un incident de course dans la circulation intense le renvoie alors vers le muret et hors de la course pour terminer au 37e rang.