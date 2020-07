5 bons endroits pour pêcher dans la région

Saviez-vous que du 4 au 12 juillet se tient la semaine nationale de la pêche? Pour l’occasion, EnBeauce.com a demandé à Julien Pouliot, caméraman de l’entreprise spécialisée en contenu chasse et pêche, Chassomaniak, de nous partager cinq bons endroits pour pêcher dans la région.

1. La ZEC Jaro à Saint-Théophile

Julien Pouliot « C’est un site public accessible pour tout le monde où on peut y pêcher de la truite mouchetée. L'ensemencement de truite moucheté en fait un endroit très accessible pour toute la famille. On peut y pêcher des beaux spécimens en grande quantité ».

2. La rivière Chaudière

JP « Évidemment, elle fait toute la Beauce au complet. On y retrouve plusieurs poissons actifs comme le maskinongé, le dorée jaune, le brochet, l’achigan à petite bouche, la truite mouchetée et de la truite brune ».

« Pour ce qui est des bons endroits le long de la rivière Chaudière, on pense au barrage Sartigan : on peut y faire de belles pêches autant en haut qu’en bas du barrage. Il y aussi le barrage gonflable près des passerelles qui est un bon endroit pour pêcher le maskinongé. Il y a aussi un bon coin à la sortie de la ville en face de la 74e rue, près de l’Île aux Chèvres. Ce sont tous de bons endroits pour la pêche, mais pour le maskinongé - le poisson à dix-mille lancers - même si tu as un bon emplacement, ça peut être très long d’en attraper un ».

3. Le Club Chasse et Pêche de Vallée-Jonction

JP « Ils ont des petits lacs où ils ensemencent toute l’année. On peut autant y faire de la pêche l’été que de la pêche blanche l’hiver. C’est facile à pêcher. Pour une petite famille qui veut se ramasser de la belle truite mouchetée, c’est parfait ».

4. Le lac Mégantic (Estrie)

JP « C’est un bon lac. Il y a plein de sortes de poissons. C’est assez rare d’avoir autant de types de poissons dans un même lac. Il y a de l’achigan à petite bouche, de la ouananiche, de la truite arc-en-ciel, de la truite brune, de la truite mouchetée et de la truite grise. C’est un lac où on peut pêcher tout au long de l’année. C’est une bonne destination autant pour les pêcheurs débutants que pour les pêcheurs aguerris ».

5. Le lac Saint-François (Lambton, Estrie)

JP « Un peu comme le lac Mégantic, c’est un beau lac avec plusieurs sortes de poissons différents. On va toujours y trouver un espèce qui va mordre selon les différentes températures. Encore une fois, c’est pour tous les amateurs de pêche ».

Chassomaniak est une entreprise fondée en 2006 qui possède une grande expertise dans le domaine de la chasse et de la pêche. Leurs films et leurs émissions de chasse et pêche sont diffusés sur plusieurs chaînes de télévision comme TVA Sports et NousTV. Ils ont deux pages Facebook Chassomaniak, dédiés à la chasse, et Pechomaniak pour les amateurs de pêche.