Raphaël Lessard termine 13e dans une course interrompue par la pluie

Le pilote Raphaël Lessard a terminé en 13e place au Kentucky Speedway alors que la pluie et la foudre, qui se sont abattues hier sur la piste de 1,5 mille, ont forcé les officiels NASCAR à mettre fin à la course alors que seulement 70 des 150 tours prévus furent complétés.

Parti de la 13e position sur la grille à bord de sa camionnette Toyota Tundra SiriusXM | Canac, le Beauceron a entamé une remontée jusqu'à la 7e place au 15e tour de piste, et ce, malgré des neutralisations au premier, 15e et 23e. Il a terminé le premier relais en 15e place.

Lessard a entrepris le second relais de la 20e position. Lors de la cinquième neutralisation, au 44e tour, le pilote joselois s'est faufilé jusqu'à la 16e position pour finalement terminer au final en 13e place au 70e tour car la course a finalement été annulée avant même le départ du 3e relais en raison des conditions météo.

« Avec de la stratégie, nous aurions pu obtenir un top-10 au final. Lors des derniers tours, j'ai gagné près d'une demi-seconde avec des temps similaires à ceux des meneurs et dépassé plusieurs pilotes devant moi. Nous allons nous concentrer sur la prochaine course et nous en inspirer pour nous améliorer », a indiqué le coureur automobile.

Après sept épreuves, Raphaël Lessard se classe 15e au championnat des pilotes. Il se retrouve 55 points derrière Johnny Sauter, le 10e et dernier pilote en position de se qualifier pour les séries éliminatoires en fin de saison.

Il sera de retour en piste le 18 juillet sur le circuit du Texas Motor Speedway.