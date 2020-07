Raphaël Lessard sera au Texas cette fin de semaine

Cette fin de semaine, le coureur Raphaël Lessard se dirige vers le Texas Motor Speedway. Le pilote canadien de 19 ans en sera à son premier départ dans cette série sur l’ovale de 1,5 milles.

Il s’agira de sa cinquième course sur ce type de circuit. Il a pris les départs en moyenne de la 14,8 e position et terminé 17,4 e. Notons que le jeune beauceron réalise sa première saison à temps plein en série NGROTS et fait partie du championnat des recrues de l’année, accompagné par le vétéran Mike Hillman Jr., son chef d’équipe. Bien qu’il n’ait jamais roulé au Texas Motor Speedway, il a effectué des essais en piste en mars dernier.

Cette course sera la septième de la saison. Le pilote du programme Toyota Racing Development a réalisé son meilleur résultat en 2020 (11e place) au Homestead-Miami Speedway (Floride). Il est actuellement en 15e position au classement des pilotes, 55 points derrière Johnny Sauter pour la 10e et dernière place aux séries éliminatoires et 5e, au classement des recrues de l’année Sunoco.