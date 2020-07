Les Black Knights encaissent une défaite de 8 à 2 face aux Voltigeurs de Val-Bélair

Val-Bélair n’a pas été un terrain d’accueil très hospitalier pour les Black Knights de Saint-Georges lundi soir. En effet, les Beaucerons sont retournés à la maison après avoir encaissé une défaite de 8 à 2 aux mains des Voltigeurs de Val-Bélair.

Pour les Black Knights, Guillaume Mathieu était au monticule pour commencer la partie.

Les joueurs de Saint-Georges ont commencé la partie avec le couteau entre les dents en inscrivant deux points dès la manche initiale.

Guillaume Mathieu a aidé sa cause en frappant un simple qui a permis à Zachary Plante d’inscrire le premier point. Deux frappeurs plus tard, c’était au tour à Yannick Tardif d’y aller d’un simple productif qui a amené Mathieu au marbre.

Cauchemar en 3e

C’est en fin de 3e manche que le ciel s’est écroulé sur le lanceur des Black Knights. Les Voltigeurs ont inscrit pas moins de sept points lors de cette manche, tout ça, après deux retraits. Un total de cinq coups sûrs, dont un circuit, quatre buts sur balles et un frappeur atteint auront été fatals pour les Black Knights.

L’équipe locale a ajouté un huitième point en 6e manche pour ensuite anéantir les espoirs de retour des Beaucerons en 7e manche.

Le vétéran Andy Gosselin ne s’est pas défilé après la partie.

« Nous avons commencé fort, mais nous avons été incapables de maintenir ce rythme pour le reste de la partie. La grosse manche des Voltigeurs nous a coupé les jambes », a-t-il résumé.

Quoi qu'il en soit, avec deux matchs à disputer avant les séries, les Black Knights devront se regrouper et jouer pour le logo et non pour soi s'ils espèrent faire un bout de chemin en séries éliminatoires.

Prochaine partie

La prochaine partie des Black Knights sera disputée à l’étranger. Le samedi 1er août, à 13h, ils rendront visite à la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles.