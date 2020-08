Simon Leblanc élu « athlète de l'année » au gala du mérite sportif beauceron

Le triathlonien de Saint-Prosper, Simon LeBlanc, a été proclamé « athlète de l’année » lors du 42e Gala du mérite sportif beauceron. Le gala s’est tenu au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges vendredi soir.

Simon Leblanc, récipiendaire de l’Élitas d’or, a relevé un immense défi en 2019, en s’imposant au Championnat du monde Ironman d’Hawaï.

Qualifié pour le Championnat du monde en vertu d’une deuxième position chez le 25-29 ans au Ironman du Mont-Tremblant ,le jeune homme de Saint-Prosper a pris le septième rang de sa catégorie lors de la mythique épreuve hawaïenne. Il lui a fallu 9 heures et 10 minutes pour franchir les 3,8 kilomètres de nage, les 180 kilomètres de vélo et les 42,2 kilomètres de course à pied. Il a été le premier Nord-Américain de sa catégorie à franchir le fil d’arrivée, enregistrant le 98e meilleur temps, toutes catégories confondues, parmi les 2267 participants.

Élitas d'argent

L’Élitas d’argent a été attribué au hockeyeur de Saint-Georges, Joshua Roy, qui a été le premier joueur choisi lors du repêchage de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec à l’issue d’une saison Midget AAA remarquable. Il a inscrit 99 points en 53 matchs avec les Chevaliers de Lévis qui ont remporté 34 matchs consécutifs, en route vers une saison record de 41 victoires et une seule défaite. Il a aussi pris part au Défi mondial des moins de 17 ans et aux Jeux d’hiver du Canada.

Élitas de bronze

C’est Raphaël Boutin de Sainte-Marie qui a reçu l’Élitas de bronze. Il a remporté cinq médailles, trois d’or et deux d’argent, au Championnat du Commonwealth de dynamophilie en plus d’inscrire un record du Commonwealth en soulevant 304 livres au bench press. Il a également pris le quatrième rang au Championnat mondial de dynamophilie en plus remporter une médaille d’or et une médaille d’argent au Championnat mondial de bench press.

Coup de cœur

Le prix Coup de cœur du Gala est venu récompenser la persévérance de Marie-Laurence Bolduc de Sainte-Marie. La jeune femme a débuté, en 2019, la pratique du boccia, une discipline apparentée à la pétanque. Elle a remporté la médaille d’or par équipe au Défi AlterGo, une compétition regroupant des athlètes ayant une limitation fonctionnelle. Elle a obtenu des médailles de bronze aux tournois provinciaux de Montréal et Victoriaville et pris le sixième rang aux Jeux du Québec.

42e Gala du mérite sportif beauceron

Vingt-neuf autres Élitas ont été remis à des athlètes de différentes disciplines, équipes, entraîneurs, bénévoles, événements et organismes. Un total de soixante-dix athlètes se retrouvaient en nomination dans les différentes disciplines. À noter que, cette année, le gala s’est déroulé sans public afin de répondre aux exigences de la santé publique. Il était néanmoins possible de visionner le tout en direct sur les ondes de NousTV Beauce-Appalaches et via page la page Facebook du Gala.

« Le Gala du mérite sportif beauceron est une belle vitrine pour les athlètes de notre région », mentionne la présidente du comité organisateur, Véronique Paquet. « Certains de ces athlètes offrent des performances hors de l’ordinaire et ne reçoivent pas toujours l’attention qu’ils méritent. Le Gala est une belle façon de mieux les faire connaître au public ».

Voici la liste des gagnantes et gagnants de la soirée :

Athlétisme : Marianne Rochette

Badminton : Tristan Chouinard

Baseball : Océane Lambert

Basketball: Marc-André Fortin

Culturisme/Fitness : Josée Lachance

Dekhockey : Amélie Larivière

Football : Adam Lachance

Gymnastique : Béatrice Lamontagne

Haltérophilie/Dynamophilie : Raphaël Boutin

Hockey : Joshua Roy

Judo : Charline Bourque

Karaté : Nelson Trachy

Natation : Laura Bilodeau

Patinage artistique : Marie-Raphaële Savoie

Rugby : Alexandra Poirier

Soccer : Laurie Roy

Tennis : Alizée Poulin

Triathlon/Marathon: Simon LeBlanc

Volleyball : Anthony Labbé

Hors disciplines : Jimmy Giroux

Scolaire féminin : Lorie Tanguay

Scolaire masculin : Jamyson Goudreau

Scolaire équipe : Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges, hockey juvénile

Arbitre : Alexandre Boily

Bénévole : Martin Roy

Entraîneur : Alex Groleau

Équipe : Lynx de Haute-Beauce, Atome BB

Événement : Tournoi des sélections régionales de soccer

Organisme : Fondation de la relève des Etchemins

