Chloé Grondin remporte la course Slingshot Junior de Drummondville

Voir la galerie de photos

Chloé Grondin de Saint-Georges a remporté la course de Slingshot Junior samedi à Drummondville.

C'était la deuxième fois que Chloé Grondin, âgée de 12 ans, participait à une course sur l'Autodrome de Drummondville.

« Je vraiment heureuse et fière de moi », commente Chloé Grondin manifestement enthousiaste. « On avait un nouveau “setup”. Je n'avais pas la même manière de courser qu'avant, donc je ne savais pas si ça allait bien se passer. Finalement, on a refait des ajustements, les qualifications se sont bien passées et j'ai pu avoir cette victoire ».

Ils étaient huit pilotes à prendre la piste samedi. Chloé affrontait des adversaires de taille tels que Loïc Messier, champion canadien de Slingshot Junior, Oliviers Desrosiers et Charlotte Morin.

C'était la troisième course de Chloé Grondin cette année et sa deuxième victoire en carrière. Elle avait déjà fini première lors d'une autre course, mais elle n'avait qu'un seul opposant à ce moment-là. La victoire de samedi est donc un fait important pour elle.

Chloé est supportée par une petite équipe composée de son père, Tommy Grondin et son ami, Daniel Sylvain.

Cette victoire est d'autant plus significative, car, vers la fin de l'année dernière, un partenaire important de l'équipe Grondin, Normand Gilbert est décédé. « On n’était pas sûr de reprendre la course. C'était un gros morceau », explique Tommy Grondin. L'équipe a dû trouver d'autres partenaires afin de les aider à reprendre leurs activités.

Chloé Grondin remercie ses commanditaires sans qui, il serait très difficile pour elle de courser: Construction Jimmy Roy, Transports DY, Excavation Lapointe & Fils inc., Centre du Camion Beauceville, les Toitures de Beauce 2002 inc. et l'Être en soi.com.

La jeune pilote sera de retour en piste au RPM de Saint-Marcel samedi prochain.

Chloé Grondin rêvait de faire de la course automobile depuis qu'elle est toute petite. Elle a commencé à courser à 10 ans.

Elle a réalisé sa première course à l'Autodrome Chaudière en mai 2018.