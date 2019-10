Une fin de saison de rêve pour la pilote Chloé Grondin

La coureuse de Saint-Georges, Chloé Grondin, a terminé sa saison en raflant tous les prix en bourses en plus de battre son adversaire Olivier Desrosiers qui avait pris la première place à la course de Saint-Guillaume. C’est samedi dernier à Kamouraska que la jeune pilote participait à la plus grosse course de « Slingshot » au Québec qui réunissait les meilleurs pilotes.

À lire également :

Une nouvelle saison de course pour Chloé Grondin

La coureuse Chloé Grondin démarre la saison avec une deuxième place​

Chloé Grondin ne se laisse pas impressionner pour sa deuxième course​

Deux podiums pour la fin de saison de Chloé Grondin​

L’enjeu était de taille, car plusieurs prix étaient remis en bourses. Chloé a remporté un total de 550 $ en gagnant dans toutes les catégories.

Une bonne préparation

Cette course n’était pas prévue au départ, mais lorsqu’elle a été annoncée la jeune Grondin et son père n’ont pas hésité à y participer. Tommy Grondin explique qu’ils ont travaillé fort sur la voiture en faisant plusieurs modifications et ont investi beaucoup pour s’assurer d’au moins arriver en deuxième place.

Une grande surprise

À la grande surprise de tous, Chloé a couru comme elle n’avait jamais couru par le passé ses deux courses et sa qualification. M. Grondin mentionne que sa fille n’avait jamais roulé aussi vite avec une moyenne de 90 km\h et que c’était sa meilleure performance.

L’équipe considère que de terminer ainsi la saison donne un bel aperçu pour l’an prochain, car ils ont bien l’intention de continuer à participer si des commanditaires les encouragent.