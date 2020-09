Les Black Knights échappent le 2e match face à Lévis

Les Black Knights, de Saint-Georges, ont perdu hier soir, la deuxième partie de la série de demi-finale de baseball face aux Braves de Lévis-Centre, avec un score de 3 à 2.

L'équipe de Lévis égalise alors la série 1 à 1. Ces deux équipes se livrent un duel serré depuis le début de la saison. Chacune des quatre parties s'est soldée par un bas pointage, dont trois par une différence d'un seul point.

Zacharie Plante était le lanceur partant pour Saint-Georges. Ce dernier a connu une excellente performance au monticule. Il a lancé un match complet de six manches, accordant trois points sur huit coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré six joueurs des Braves sur trois prises.

La défensive beauceronne a commis quelques erreurs qui ont permis aux Braves de prendre une avance de 2 à 0. À la manche suivante, Anthony Fortin a amené Philippe Tremblay au marbre et remporte un point. À la 5e manche, Anthony Ouellet des Braves a frappé un double qui a permis à Frédéric Groleau de porter la marque à 3 à 1. Les BK's ont monté leur score d'un point à la 6e manche grâce à Zacharie.

Le joueur de premier but des BK's, Andy Gosselin, mentionnait que malgré la défaite, l'attitude des joueurs était exemplaire.

La troisième partie de cette série sera disputée ce mercredi 2 septembre à 19h30, au terrain du Centre Sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.