Une 15e course pour Raphaël Lessard ce dimanche à Darlington

Le Beauceron Raphaël Lessard et l'équipe n°4 Mobil 1/CANAC se rendent cette semaine au Darlington Raceway (Caroline du Sud) où le pilote de 19 ans se présente fort d’un troisième top-10 lors des quatre dernières courses.

Ce dimanche 6 septembre, il en sera à sa 15e compétition de sa première saison complète en série des camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS) et il se bat pour le titre de recrue de l'année avec l’aide de son chef d'équipe Mike Hillman Jr.

Notons qu'il s’agit de la première présence de la série NGROTS à Darlington depuis 2011, alors que l’équipe Kyle Busch Motorsports (KBM), dont fait maintenant partie le Joselois, avait remporté la victoire avec Kasey Kahne au volant.

« Je cours à Darlington pour la première fois ce week-end. Ça va être très amusant. Ce sera un circuit difficile, surtout pour ceux qui n'ont jamais été là. Mon chef d'équipe (Mike Hillman Jr.) m'a dit que nous devons faire la course contre la piste et non pas contre les autres pilotes. Je dois économiser mes pneus autant que possible et ne pas toucher au mur extérieur même si on roule très près de ce mur pendant la majorité de la course. Nous allons nous concentrer sur la piste et l’apprendre le plus rapidement possible pour se battre pour la victoire en fin de course. Nous avons encore deux courses à faire avant les éliminatoires, donc nous devons gagner. Je serai en piste prêt à gagner », a indiqué le natif de Saint-Joseph.

Raphaël Lessard a participé à 14 courses de la série NGROTS cette année et produit un résultat moyen de 13,2e au départ et de 15,6e à l’arrivée. Le meilleur résultat de la saison du pilote associé au programme « Toyota Racing Development » a été obtenu sur le circuit routier du Daytona (Fl.) International Speedway, où le pilote-recrue a terminé en troisième position.

Avec deux courses à compléter en saison régulière, le coureur automobile se trouve 13e au championnat des pilotes de la série NGROTS. Au championnat des recrues, il accuse 73 points de retard sur la dixième et dernière position pour se qualifier pour les éliminatoires de la saison 2020. Même s’il est encore mathématiquement possible pour lui de se qualifier aux points, en réalité il devra gagner une course pour se mériter une place pour les éliminatoires.

Le réseau RDS diffuse la course en direct ce dimanche 6 septembre à compter de 14 h.