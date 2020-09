Début des inscriptions pour la Ligue de hockey Pour le Fun

La Ligue de hockey Pour le fun de Beauce débute ses inscriptions en vue du commencement de sa saison le 25 septembre.

La Ligue de hockey Pour le fun de Beauce vise à rassembler les jeunes de 5 à 18 ans pour pratiquer le hockey à l'intérieur de façon sécuritaire.

La ligue se veut une alternative aux autres options de pratique du hockey pour les jeunes en Beauce.

À raison d'un match par semaine d'une durée de une heure, les jeunes peuvent jouer au hockey avec tout l'équipement nécessaire pour leur sécurité, et ce, pour 24 semaines de fin septembre à la mi-mars.

Les inscriptions se font sur le site web www.hockeylefun.com au cout de 200$ pour la saison.

Tous les calibres sont acceptés et la ligue est mixte. Les chandails et bas sont fournis ainsi que l'équipement de gardien de but.

Il sera possible d'accueillir des joueurs même si la saison est commencée.

Le déroulement est simple, un match par semaine ou deux, si les parents veulent que leur enfant joue deux jours de suite dans un même week-end. Il n'y a pas de pratique, pas de tournoi, pas de match à l'extérieur.

La philosophie de la ligue prône l'inclusion. Les organisateurs souhaitent que les jeunes puissent s'amuser à leur rythme. « Une ligue de garage pour enfants » qualifierait bien l'esprit du groupe, sans la bière d'après match bien entendu!