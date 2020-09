Le premier livre sur l'histoire de la ligue de hockey de Beauce sortira en novembre

Rosaire Sylvain et son équipe de collaborateurs dévoileront, en novembre prochain, le premier livre sur l'histoire de la ligue de hockey de Beauce.

Cette épopée sera racontée dans un bouquin qui relate les faits et gestes des anciennes équipes de hockey des villages beaucerons, avec des dizaines de photos à l’appui.

Il aura fallu plus de cinq ans de recherche à Rosaire Sylvain, de Sainte-Marie, pour écrire avec la collaboration d’Éric Giguère, Andrée Roy et Gilles Lacombe de Beauceville, l’histoire de la ligue de hockey de Beauce, active entre 1920 et 1986.

L'équipe à l'origine de ce livre a décidé de verser tous les profits tirés de la vente au Gala du Mérite Sportif Beauceron, de façon à aider à la continuité du gala annuel de reconnaissance des athlètes offert depuis plusieurs années. Une entente de partenariat a été signée récemment entre les deux organisateurs.

Tiré à 750 exemplaires, ce livre répertorie plus de 1 500 joueurs qui ont évolué partout en Beauce.

Le lancement officiel est prévu pour la fin novembre afin de permettre la vente avant Noël.

« L'ensemble de l'équipe remercie ses collaborateurs et partenaires financiers pour leur contribution à la conservation d’un patrimoine beauceron important », a indiqué l'auteur Rosaire Sylvain dans le communiqué de presse d'annonce.