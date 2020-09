Le pilote Raphaël Lessard a terminé en 18e position hier soir

Le pilote Raphaël Lessard a terminé à la 18e place hier soir sur la piste du Bristol Motor Speedway, dans le Tennessee.

Après avoir perdu un tour sur les meneurs en toute fin de première étape, les circonstances de course spéciales sur un petit ovale comme le Bristol Motor Speedway et la tenue de route déficiente de la camionnette numéro 4 Canac ont fait en sorte que Raphaël Lessard n’a pu revenir sur le tour des meneur durant les deux étapes suivantes.

Les réglages de suspension de la camionnette basés sur ceux de la course de 2019 ont produit un survirage que l’équipe n’a pu corriger et a privé Raphaël Lessard d’une performance à la hauteur de son talent.

Le jeune pilote a donc terminé la course 19e , toutefois, une pénalité à un autre pilote lui a donné la 18e place au final. Il conserve son 12e rang au classement des pilotes.

Le jeune Beauceron est revenu sur son ressenti lors de la course : « La camionnette n'était pas performante et les réglages n’étaient pas adaptés. Il n'y a aucune raison de nous retrouver si loin à Bristol. Bristol est l'un de mes meilleurs circuits. C'était très frustrant. » a-t-il confié.

Après 17 des 23 courses de la saison 2020, Raphaël Lessard se maintient à la 12e position au championnat NGROTS.

Il reviendra en piste au volant du Toyota Tundra no. 4 Mobil 1, le vendredi 25 septembre, lors de la visite de la série des camionnettes NGROTS au Las Vegas Motor Speedway (Nevada) pour la course World of Westgate 200.

L’évènement sera diffusé en direct sur le réseau RDS à 21h.