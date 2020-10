Le pilote Raphaël Lessard en piste demain en Alabama

Le pilote Raphaël Lessard participera à sa 19e course de la saison en série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS) alors qu'il prendra le départ demain après-midi au super ovale de Talladega en Alabama, une longue piste de 2,66 mille.

Au cours de ses 18 courses cette année, le Beauceron a pris le départ en moyenne de la 12,9e place et terminé en moyenne en 16e position. Son meilleur résultat de la saison a été obtenu sur le circuit routier hybride du Daytona International Speedway (Floride), où le pilote-recrue a terminé sur le podium en 3e position.

« J'ai beaucoup appris à Daytona, comme l’aspiration et m’habituer à rouler à très haute vitesse dans le trafic. Connaître cette sensation d'air et de turbulence et l’avoir déjà vécu m’aidera beaucoup à Talladega. Talladega offre plus d'espace pour faire sa course. À Daytona, les groupes étaient très serrés et on sentait presque que l’air contrôlait la camionnette plus que moi. Talladega devrait être plus intéressante à ce niveau », a indiqué le coureur automobile qui fait partie de l'écurie KBM.

Les amateurs pourront voir le Joselois derrière le volant de sa camionnette Toyota Tundra alors que la chaîne RDS diffusera la course en direct le samedi 3 octobre à compter de 13 h.