Un accident relègue Raphaël Lessard à la 33e place au Kansas 

Après sa 11e place lors de la première étape, un accident impliquant 10 camionnettes, dès le tour de relance de la seconde étape, a forcé le pilote Raphaël Lessard à sortir de la course qui s'est tenue hier en fin de journée sur la piste Clean Harbors 200 à Kansas City.

Le Beauceron n'a eu d'autres choix que d'abandonner en raison des dommages importants à son Toyota Tundra no4, terminant 33e au final dans cette 20e compétition de la saison en série des camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors

Durant le tout premier tour de cette 2e étape, alors que le coureur de 19 ans se battait pour reprendre des positions dans la pagaille habituelle d’une relance, il s'est retrouvé coincé dans un accident en sortie du virage 4 impliquant 10 camionnettes.

L'équipe SiriusXM | Canac a tenté de réparer la camionnette dans les puits, mais un tour d’essai a démontré que les pneus frottaient sur la carrosserie et que la suspension était trop déréglée pour pouvoir continuer.

« Tous les week-ends de course sont différents. On gagne une course, puis on se retrouve hors course après seulement 39 tours de piste la semaine suivante », a indiqué Lessard après la compétition.

Après 20 des 23 courses prévues pour 2020, Raphaël Lessard occupe le 12e rang au championnat des pilotes NGROTS.

Le Joselois reviendra en piste sur le circuit du Texas Motor Speedway le dimanche 25 octobre. Encore une fois, la diffusion en direct sera assurée par RDS.