Le pilote Raphaël Lessard compte revenir en force ce dimanche au Texas

Après une 33e place décevante au Kansas Speedway le weekend dernier, le pilote Raphaël Lessard compte bien revenir en force ce dimanche au Texas pour le départ en série des camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS).

Lors de sa première course sur le circuit du Texas Motor Speedway en juillet dernier, le Beauceron avait terminé 12e sur l’ovale rapide à l’issue d’une bataille serrée contre une autre Toyota Tundra, pendant une bonne partie de la course.

« Nous avons fait une belle course à Talladega et gagné ma première course avec CANAC. J'espère que nous allons pouvoir faire la même chose au Texas. Je suis très enthousiaste. La piste au Texas est un endroit amusant à piloter et très rapide. Je suis excité d'y retourner et obtenir un excellent résultat », a fait savoir le pilote-recrue de 19 ans.

Après 20 courses en série NGROTS cette saison, Raphaël Lessard présente une fiche d’une victoire (Talladega Motor Speedway), deux top-5, cinq top-10, une position de départ moyenne de 12,8 et une moyenne à l’arrivée de 16,1e.

En 10 courses sur pistes ovales de 1,5 milles cette saison, le Joselois a établi un résultat moyen 17,9e. Il a réalisé ses meilleurs résultats sur ce type de piste, deux 11e places : au Homestead-Miami Speedway (Floride) en juin et lors de la seconde course du programme double du Kansas Motor Speedway en juillet.

Les supporteurs de Raphaël Lessard pourront suivre la course en direct ce dimanche 25 octobre à compter de midi sur le réseau RDS.