Centre de ski de Saint-Georges : Les nouvelles règles pour la saison 2020-2021

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu au centre de ski de Saint-Georges ce matin, Carole Paquet, directrice du service des loisirs et de la culture de la ville a expliqué les mesures instaurées pour cette nouvelle saison adaptée à la situation de la pandémie.

Tout d’abord, l’utilisation du chalet de la station sera limitée à 15 minutes par personne. Il sera possible d’y entrer pour se rendre à la salle de bains ou se réchauffer. Toutefois, le port du masque pour les personnes de 10 ans et plus, et la distanciation de deux mètres devront être respectés en tout temps.

Station de ski

La situation de la région en zone rouge impose de fermer plusieurs services.

Notamment, le restaurant du chalet sera fermé, mais s’il peut ouvrir à nouveau au cours de la saison, le menu sera plus restreint pour permettre aux gens d’être servis et de manger rapidement.

De plus, la location de casier ne sera pas permise, la location d'équipement sur une base quotidienne non plus. La boutique Ambiance Sports demeurera cependant ouverte pour la vente d'équipements ou la location saisonnière.

Qui plus est, les cours de ski sont suspendus pour le moment, si la ville de Saint-Georges repasse en zone orange, des cours privés ou de famille pourront être offerts.

La distanciation de deux mètres devra être respectée également en tout temps sur l’ensemble du centre de ski, au T-bar, sur le tapis roulant, dans les files d’attente et sur les pistes.

Il est important de noter que les personnes de trois ans et plus devront porter un cache-cou ou une cagoule qui couvrira le nez et la bouche en tout temps à l’extérieur.

Malheureusement, il n’y aura pas de glissades cette année pour des raisons de logistique.

Vente de billets de saison

La période de vente de billets de saison se tiendra du 16 au 27 novembre et se fera exclusivement en ligne cette année.

Tel que le recommande l’Association des stations de ski du Québec, la Ville de Saint-Georges offrira une « saison garantie » en permettant des remboursements si la santé publique devait imposer la fermeture des centres de ski.

Voici comment cela fonctionnerait :

- si c’est avant l’ouverture de la saison, alors vous serez remboursé à 100%

- si c’est dans les 15 premiers jours d’opérations, un remboursement à 75% vous sera effectué

- si c’est entre le 16e et le 30e jour, alors il vous sera remboursé 50 % de votre abonnement

- mais aucun remboursement ne sera effectué si cela se passe après le 30e jour d’opération.

Il est à noter qu’une saison normale compte habituellement 45 à 50 jours d’opérations.

En fonction du nombre de billets de saison vendus, les billets journaliers devront peut-être être limités. Cette information sera annoncée au début de la saison sur le site internet du centre de ski.

Heures d’ouverture

En plus du ski de soirée le mercredi et le vendredi, le centre de ski ouvrira également le samedi en soirée. De plus, une heure a été ajoutée à l’horaire du dimanche.

Par conséquent, les horaires de cette saison 2020-2021 sont :

- Mercredi et vendredi : 17h à 21h

- Samedi : 9h à 21h

- Dimanche de 9h à 17h

Les horaires seront modifiés pour la période des fêtes où le centre sera ouvert presque tous les jours.

Le centre de ski a désormais sa propre plateforme web sur laquelle vous trouverez toutes les informations sur la saison ou sur la page Facebook du centre de ski de Saint-Georges.

Patinage libre

À compter du mardi 10 novembre, il y aura du patinage libre sur la glace Manac au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Il faudra réserver au moins trois jours à l’avance par téléphone ou par internet, car l’établissement ne peut accueillir que 20 personnes à la fois sur la glace.

Plusieurs plages horaires ont été définies, espacées chacune de 30 minutes pour l’assainissement de l’espace de patinage.

Mardi et jeudi : 9h à 10h et 10h30 à 11h30

Vendredi : 15h à 16h, 16h30 à 17h30 et 18h à 19h

Samedi et dimanche : 10h à 11h, 11h30 à 12h30, 13h à 14h et 14h30 à 15h30

Par contre, il n’y aura pas de vestiaires, mais des bancs seront installés pour pouvoir enfiler ses patins.

Il est également important de rappeler que le port du masque est obligatoire en tout temps dans l’enceinte de l’établissement sauf lorsque vous êtes sur la glace.

Cette activité est offerte gratuitement.

Badminton public

Dès lundi 9 novembre, les amateurs de badminton pourront accéder aux terrains de la polyvalente Saint-Georges.

Il sera possible de jouer uniquement en simple, ou exceptionnellement en double pour des membres d’une même famille sur présentation d’une pièce d'identité.

De plus, le port du masque est obligatoire dans l’ensemble de la polyvalente jusqu’à arriver sur votre emplacement de jeu où vous pourrez le retirer pour jouer.

Plusieurs horaires sont répartis entre les soirées du lundi au vendredi, le samedi et dimanche après-midi et le dimanche soir.

Les vestiaires seront fermés à la polyvalente également et la réservation du terrain est obligatoire.

Enfin, le directeur général de Ville de Saint-Georges a également précisé que, sous réserve des consignes sanitaires, des patinoires de quartiers seront ouvertes durant l’hiver.

Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges a quant à lui invité les citoyens à respecter les règles mises en place. « Je félicite aussi l'ensemble de l'équipe pour leurs bonnes idées. Ce n’est pas facile, mais il s’assure d’offrir un minimum de services à la population, car c’est important de sortir et d’évacuer la frustration. » A-t-il conclu.

La plupart de ces règles répondent aux exigences de la santé publique qui sont les mêmes pour tous les centres de ski en zone rouge.