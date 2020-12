Raphaël Lessard a signé le livre d'or de Saint-Joseph-de-Beauce

Le maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, Pierre Gilbert, a accueilli ce matin Raphaël Lessard à l’hôtel de Ville pour souligner ses belles performances de l’année 2020 et signer le livre d’or de la Ville.

À cette occasion, le jeune pilote est revenu sur cette année particulière.

« J'ai déménagé pour vivre ma première année à temps plein aux États-Unis. Habituellement, ma famille venait me voir à chaque course, mais pas cette année. Je suis resté seul, mais je résidais avec Étienne Cliche de Vallée-Jonction qui travaille pour une équipe NASCAR, alors j'étais bien entouré. C'était aussi particulier de ne pas avoir de pratiques ni de qualifications, toutes les pistes étaient nouvelles pour moi, sur des circuits beaucoup plus grands. Pourtant j'ai eu ma première victoire NASCAR. J'ai fini l'année en force et c'est ça que je voulais », de dire Raphaël Lessard.

Rappelons que Raphaël a débuté l’année en recevant le titre de « Rising Star Award » par le Temple de la renommée du sport automobile canadien comme l'Étoile montante de l’année.

De plus, c'est le 3 octobre dernier à Talladega qu'il a remporté sa première victoire en camionnette NASCAR. Il devenait ainsi le cinquième pilote né à l'étranger et le premier Québécois à remporter une course dans les trois séries des hautes sphères de NASCAR.

Mentionnons que c’était la deuxième fois que Raphaël Lessard signait le livre d’or de la Ville. Le 14 novembre 2016, alors âgé de seulement 15 ans, cet honneur lui avait été accordé après avoir été couronné champion de la série Cars Super late model tour.

« C'est un honneur pour moi de signer une deuxième fois le livre d'or de Saint-Joseph-de-Beauce et on espère qu'il y en aura encore d'autres », a-t-il conclu.