Le CSSBE investit 300 000 $ dans le centre multifonctionnel de Saint-Joseph-de-Beauce

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) investira un montant de 300 000 $ dans le projet de construction du Centre multifonctionnel de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour répondre aux besoins des élèves fréquentant le programme Sport-Etudes de l’École secondaire Veilleux (ESV).

Le directeur général du CSSBE, Normand Lessard, explique que la participation financière du CSSBE dans ce projet permettra notamment aux élèves et au personnel du Sport-études profil hockey d'avoir des espaces réservés à leur utilisation quotidienne.

« À l'intérieur du bâtiment, les 128 joueurs du programme auront un local de rangement avec des casiers individuels pour y laisser leur équipement. Le personnel enseignant aura également un bureau. Pour le CSSBE, il est important d'offrir des milieux de vie stimulants et cette nouvelle infrastructure sportive se veut un investissement dans la santé et l'éducation de nos élèves », a souligné Normand Lessard.

Le Centre multifonctionnel sera construit entre la route 173 et l’aréna actuel, sur un terrain qui a été cédé à la Ville par le CSSBE.

Pour le maire de la Ville, Pierre Gilbert, il était important que le centre multifonctionnel soit installé le plus près possible de l’école secondaire Veilleux pour faciliter les déplacements pour les élèves du programme sport-études hockey.

« La proximité des lieux et la sécurité des jeunes étaient importantes pour nous », a affirmé Monsieur Gilbert. « Dans le cadre du projet, mentionnons qu’une entrée indépendante sera réalisée pour les joueurs et que l’accès au tunnel traversant la route 173 a été tenu en compte pour favoriser les déplacements des utilisateurs des autres plateaux sportifs, tels que le terrain de football et la piste d’athlétisme. De plus, les terrains de volleyball de l’école seront relocalisés. »

Les travaux de construction du centre multifonctionnel au coût de 9 809 985 $ seront réalisés par le Groupe Canam dès le printemps 2021 et devraient être complétés au cours de l’été 2022.

Rappelons que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a obtenu une subvention de 6 533 332 $ des deux paliers de gouvernement dans le cadre du Fonds des petites collectivités du Fonds Chantiers Canada-Québec.