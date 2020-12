Beauceville ferme son aréna, mais aménage de nouveaux sentiers hivernaux

La Ville de Beauceville a annoncé vendredi la fermeture de son aréna et la suspension de ses activités à compter du 19 décembre, et ce pour une période indéterminée.

L'administration de la ville Beauceville explique que la décision a été prise en raison des restrictions d’achalandage imposées par la pandémie, par la perte majeure de revenus et les frais très importants d’opération.

Bien que la fermeture de l’aréna survienne avant l’ouverture du nouvel aréna, la Ville affirme que cette situation permettra de faciliter le transfert de certains équipements récents vers le nouvel amphithéâtre sportif actuellement en construction pendant cette période.

Rappelons que le nouvel aréna devrait être accessible durant l’été 2021. Une présentation et des annonces importantes concernant celui-ci seront d’ailleurs effectuées en début d’année 2021.

De nouveaux sentiers hivernaux

En parallèle à cette décision, le Service des loisirs de Beauceville a uni ses efforts avec le service des Travaux publics et le Service de sécurité incendie pour offrir un sentier de glace hivernale de 350m dans le secteur ouest (secteur touché par les démolitions) et un sentier de marche et de ski de fond sur la piste cyclable dans l’est.

Beauceville invite sa population à utiliser les nouveaux espaces sportifs extérieurs aménagés dans le respect des consignes sanitaires et de la signalisation des secteurs désignés de la piste cyclable.