Ça marche Doc! reprend du service avec un nouveau concept

Ça marche Doc! lance son nouveau concept de marche en temps de pandémie et invite les gens à aller marcher individuellement ou avec leur bulle, selon les directives de la santé publique.

Avant l'arrêt des activités en mars 2020, les responsables avaient organisé plusieurs marches de groupe en Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale, avec souvent près d'une centaine de participants provenant de ces deux régions.

Maintenant, chaque semaine des outils seront proposés aux marcheurs pour les motiver et les inciter à bouger. Les participants seront invités à aller marcher les samedis matins à 10 h ou à tout autre moment de la semaine, puis à remplir un court formulaire sur le site internet de Ça marche Doc! afin de participer aux tirages des prix de présence.

Des outils hebdomadaires dont une baladodiffusion (extrait) et une vidéo avec des médecins invités produites par l’équipe du projet sont aussi au programme. De plus, les marcheurs pourront consulter le Répertoire des sentiers hivernaux de Québec et Chaudière-Appalaches et ainsi découvrir de nouveaux endroits où marcher.



Ce nouveau concept remplacera les marches de groupe jusqu’à ce que ces dernières puissent reprendre en respectant les consignes de la santé publique.



La reprise des marches arrive à un moment opportun. En effet, en raison du confinement, mais aussi de la saison hivernale, les gens sont moins actifs et sortent moins prendre l’air, comme l’explique Johanne Elsener, présidente de Ça marche Doc!.

« Il est impératif de sortir bouger pour votre santé physique et mentale. Fréquenter nos parcs de proximité devient alors un choix tout naturel. On a 3.5 fois plus de chances d’être en bonne santé si on fréquente un parc au moins une fois par mois durant l’hiver. Pour plusieurs, l’hiver, le froid, la neige et le manque de luminosité sont des freins à l’activité physique. Avoir accès à des aménagements urbains comme des parcs, des trottoirs et des pistes cyclables déneigés, c’est vraiment primordial! », de dire Mme Elsener.



Le projet événementiel Ça marche Doc !, lancé en septembre 2016, vise à faire connaître les multiples liens causaux qui existent entre la santé globale et l’aménagement urbain. Ce projet est appuyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et financé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, le CHU de Québec-Université Laval, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval, l’Institut national de santé publique du Québec, l’Université Laval et l’Association médicale canadienne. Il est administré par Santé Urbanité.