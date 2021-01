13e Festival de pêche blanche à Sainte-Aurélie

Le 13e Festival de pêche blanche organisé par l’Association chasse et pêche du Lac des Abénaquis (ACPLA) se tiendra cette fin de semaine le 30 - 31 janvier ainsi que les 6 - 7 février prochain à Sainte-Aurélie.

Une période de préinscription aura lieu le vendredi avant chacune de ces fins de semaine, entre 13 h et 17 h. Il sera également possible de s'inscrire les samedis matin à 5 h 30.

Ainsi, avec un billet vous aurez un droit de pêche pour une quantité de 10 truites.

Il est à noter que les règles imposées par la santé publique seront à respecter, soit la distanciation sociale, le port du masque lorsque vous sortez de votre terrain et une seule bulle familiale est acceptée par terrain.

« On s'attend à avoir une baisse de 30 % des participants, car habituellement une gang avec l'ensemble de la famille, mais là ils ne peuvent pas... », de dire Louis-Jacques Poulin, président de l'ACPLA. « En plus, cette année on ne fait pas de remise de prix ni de déjeuners, pas de tire sur la neige non plus, car on ne peut pas avoir de rassemblement. Il n'y aura plus les activités gratuites qu'on offre habituellement, c'est juste la pêche blanche. »