Football: une affaire de famille chez les Auclair

Après une longue semaine de sollicitation médiatique fort épuisante et « rocambolesque », la mère d'Antony Auclair, ce Beauceron qui prendra part ce soir au 55e match du Super Bowl, a accepté de me recevoir vendredi pour une brève entrevue.

« Ça a été un peu la folie ces derniers jours alors que la vie continue. On a bien sûr une grande fierté pour lui, toute la famille. Depuis ce matin, j'ai un fébrilité qui a commencé à s'installer que je n'avais pas encore eu. On a hâte mais en même temps, on a une petite angoisse pour dimanche », me confie Marie-Andrée Quirion lors de notre rencontre à la résidence familiale de Notre-Dame-des-Pins.

J'ai peine à croire, en voyant le léger gabarit de Mme Quirion, qu'elle ait pu engendrer le colossal ailier rapproché de 6' 6'' qui évolue avec les Buccaneers de Tampa Bay depuis quatre ans.

Le paternel, Julien Auclair, n'est pas à la maison car il est allé faire tomber la pression de toute cette attention en allant bûcher sur son lopin de terre. Un très bon exutoire d'avant-match!

La plus grosse déception de la mère du footballeur, portant le numéro 82, est que tous les membres de la famille ne pourront participer ensemble à ce match qui est l'ultime consécration de ce sport.

Car le football, ça se célèbre en clan chez les Auclair qui compte aussi un autre joueur, Adam, évoluant avec le Rouge et Noir d'Ottawa dans la Ligue canadienne de football. Il est d'ailleurs le seul qui sera présent au match disputé à Tampa Bay en Floride pour soutenir son frère Antony. Les parents, et les trois soeurs qui complètent le groupe, devront envoyer leurs encouragements à distance.

Un autre qui fera de même est le parrain d'Antony, Mario Auclair, — avec qui j'ai joué dans l'uniforme des Condors du Séminaire de Saint-Georges. Il est aussi un ancien coéquipier de Glen Constantin avec les GeeGees de l’Université d’Ottawa (également mon alma mater), lequel Constantin était l'entraîneur-chef d'Antony Auclair avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Bref, on voit bien que le nom de famille Auclair rime avec football!

Celles et ceux qui voudraient manifester leurs encouragements pourront s'afficher sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #EnsembleAvecAuclair!

Le 55e Super Bowl, mettant aux prises les Buccaneers de Tampa Bay et l'équipe championne de l'an dernier, les Chiefs de Kansas City, sera diffusé ce soir à compter de 18 h 30 sur le réseau RDS ainsi que les chaînes CBS et CTV.

Bon match!