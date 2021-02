Retour sur l'histoire du Super Bowl

À l’occasion du Super Bowl LV qui se tient ce soir à Tampa Bay en Floride, où s’affronteront les Buccaneers de Tampa Bay et l'équipe championne de l'an dernier, les Chiefs de Kansas City, on vous explique l'origine de cet événement.

Organisé par la Ligue Nationale de Football (NFL), le Super Bowl est l’apogée d’une saison de cinq mois où les équipes finalistes de la ligue américaine de football américain se confrontent. L’équipe vainqueur remporte le prestigieux trophée Vince-Lombardi sur lequel est gravé son nom, le score final et la date de la rencontre.

Créé en 1967, ce match s’appelait à l’origine NFL-AFL World Championship Game, pour la fusion des deux ligues. C’est en 1970 que le nom de Super Bowl va s’installer définitivement.

Saviez-vous que ?

- Cet événement sportif est le plus regardé à la télévision aux États-Unis et l’un des plus suivis à travers le monde, tout comme les Jeux Olympiques ou la coupe du monde de football.

- Le numéro de chaque édition est inscrit en chiffre romain et non en chiffre arabe afin de ne pas confondre avec l’année de cette édition. Comme toute règle se doit d’avoir une exception, le 50e Super Bowl en 2016 n’était pas inscrit en chiffre romain.

- Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre détiennent le plus grand nombre d’apparitions au Super Bowl, avec 11 participations. Ils peuvent d’ailleurs se vanter d’être l’une des deux équipes qui ont remporté le plus de fois le Super Bowl, à égalité avec les Steelers de Pittsburgh, pour six victoires chacun. Ironiquement, les Patriots sont aussi ceux qui ont le plus souvent perdu ce match avec cinq défaites, tout comme les Broncos de Denver.

- Le spectacle de la mi-temps est une tradition présente depuis la création du Super Bowl. Présentée à l’origine par une fanfare, cette pause artistique se déroule aujourd’hui sous forme de concert avec des invités de renoms. Cette année, c’est l’exceptionnel The Weeknd qui en sera la vedette.

- Le Tampa Community Stadium où se tient le Super Bowl de ce soir se trouve dans la ville de Tampa en Floride. Ouvert en septembre 1998, il peut accueillir près de 66 000 spectateurs, mais peut s’adapter jusqu’à 75 000. Construit au coût de 168,5 millions de dollars US, ce terrain de pelouse naturelle est le stade de résidence des Buccaneers de Tampa Bay. Peut-être que cela leur portera chance !

- En plus du trophée décerné à l’ensemble de l’équipe gagnante, chaque joueur, entraîneurs et membres de l’organisation peuvent également se voir remettre une bague du Super Bowl. Ainsi, chaque personne ayant participé à la victoire peut s’en vanter au quotidien, preuve à l’appui. Nous espérons tous d’ailleurs retrouver Antony Auclair, bague au doigt, très prochainement…

Sur ce, je vous souhaite un bon match !