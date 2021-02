Le pilote Raphaël Lessard est fin prêt pour la saison 2021

Voir la galerie de photos

Un départ tout en nouveautés pour le pilote beauceron de course automobile, Raphaël Lessard: nouvelle écurie, nouveau bolide et aussi nouvelle saison en série des camionnettes NASCAR Camping World (NCWTS) qui s'amorce ce vendredi 12 février sur le mythique ovale de 2,5 milles du Daytona International Speedway en Floride.

« Je me sens bien. Les gars [de l'équipe] ont l'air excité de vouloir travailler avec moi cette année. Moi je suis très content de pouvoir travailler avec eux » a indiqué le jeune pilote de 19 ans lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com, à la veille de partir pour la piste de Daytona.

Après avoir passé quelques semaines avec sa famille à Saint-Joseph-de-Beauce, il est retourné le 5 janvier dernier à Mooresville, en Caroline-du-Nord, pour les préparatifs avec sa nouvelle équipe, GMS Racing, avec qui il a signé en novembre après avoir passé sa première année complète de course en NASCAR aux couleurs de l'écurie KBM.

Il pilotera une camionnette Chevrolet Silverado, portant le numéro 24, entièrement lettrée aux couleurs de son principal commanditaire, le quincailler québécois Canac.

Le Joselois compte bien capitaliser sur son expérience de l'an passé pour performer — il a remporté une course en octobre, lui qui est impatient de commencer sa deuxième saison complète

« Je suis vraiment heureux de revenir en piste avec GMS Racing. L’équipe est très professionnelle, avec un grand nombre de camionnettes et voitures à préparer pour fournir cinq pilotes en NCWTS et un pilote en série ARCA. Les camionnettes Chevrolet sont différentes au niveau du nez et des ailes, provoquant des effets aérodynamiques différents de ceux auxquels j’étais habitué l’an dernier, » a-t-il expliqué.

Le réseau RDS présentera en direct vendredi dès 19 h 30 la première épreuve de la saison de la série des camionnettes NASCAR Camping World.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le pilote Raphaël Lessard.