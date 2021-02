Le bronze pour Éliot Grondin aux Championnats du monde!

Le Beauceron Éliot Grondin a obtenu ce matin la médaille de bronze en compétition individuelle aux Championnats du monde de snowboard cross en Suède.

« C’est un feeling incroyable. Je suis fier de représenter le Canada sur la scène internationale et de monter sur le podium pour le pays. J’ai tellement de gens à remercier en ce moment! Des gens qui me permettent de pratiquer mon sport à ce niveau », a écrit le planchiste de 19 ans sur sa page Facebook.

En plus, ce sont ses idoles, l’Espagnol Lucas Eguibar et l’Autrichien Alessandro Hämmerle, qui l’ont coiffé in extremis en finale. Un fin de course qui a demandé une photo d'arrivée pour déterminer l'ordre des gagnants.

Rappelons aussi qu'il y a deux semaines, il avait décroché la médaille d’argent à la Coupe du monde de snowboard cross de Chiesa in Valmalenco, en Italie.