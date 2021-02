Une saison de DEK hockey s'organise au Camping Le Chevalier cet été

DEK Hockey TPH et le Camping Le Chevalier s’associent pour offrir une saison de DEK cet été à la Guadeloupe.

« Par rapport à la situation géographique, c’est vraiment centré entre Saint-Georges et Thedford Mines, où sont les deux DEK les plus proches. Il y a vraiment un bon bassin de joueurs et de sportifs dans le coin. D’autant plus que l’achalandage du Camping Le Chevalier est vraiment important », explique Christo Rodriguez de DEK Hockey TPH.

Avec l’incertitude qui plane sur les mesures sanitaires qui seront mises en place cet été, les organisateurs se fient au contexte de l’été dernier afin de planifier cette prochaine saison estivale. Rappelons qu’alors, le DEK Hockey en formule quatre contre quatre était possible et que les campings étaient ouverts, malgré l’instauration de certaines mesures de distanciation.

« On s’attend fortement à devoir faire avec des contraintes, mais on devrait être en mesure d'opérer. On sent déjà la pression sociale pour que le sport recommence. Probablement qu’on doit encore faire beaucoup d’efforts actuellement pour qu’on puisse être en mesure d’alléger les choses cet été », de dire Christo Rodriguez.

Ainsi DEK Hockey TPH planifie, en vue de cet été, des activités les soirs de semaine autant masculines que féminines alors que les installations seront réservées aux campeurs les jours de fin de semaine.

L’ouverture de la saison se fera au début du mois de mai. Les inscriptions débuteront dans les semaines à venir.

Christo Rodriguez et son collègue Philippe Garnier vont également opérer une patinoire sur le site du camping Le Chevalier l’hiver prochain pour les activités des cours de patinage de hockey TPH.

« On est super content de notre relation avec Le Camping, c’est grâce à eux si tout est possible », conclut Christo Rodriguez.