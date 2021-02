Complexe sportif d’Adstock: du patinage libre dès aujourd'hui

La patinoire Bercomac du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher ouvrira à nouveau ses portes au grand plaisir des usagers à compter d'aujourd'hui, 26 février.

Respectant les mesures dévoilées récemment par le gouvernement du Québec, un maximum de 16 personnes pourront patiner en même temps sur la glace intérieure tout en maintenant une distance de deux mètres.

Puisque la glace est toujours en place et n’a subi aucune altération depuis son arrêt en janvier dernier, il était de mise que le Service des loisirs poursuive les activités de patinage. Le conseil municipal a donc convenu que l’aréna du secteur Saint-Méthode sera ouverte à tous les jours aux citoyens ainsi qu’aux résidents de l’extérieur de la Municipalité d’Adstock.

Il sera également possible de louer la patinoire par bulle familiale (personnes habitant à une même adresse civique) ou en dyade (deux personnes demeurant à deux adresses civiques différentes) en communiquant avec le Service des loisirs par courriel ou encore via sa page Facebook. Il est à noter que les patinoires extérieures des secteurs de Saint-Daniel et de Sacré-Cœur-de-Marie sont toujours accessibles.

Il faut comprendre que pendant la fermeture temporaire, la glace a été maintenue à une température de -4 degrés, ce qui signifie que les compresseurs ont travaillé seulement lorsque la température extérieure était en haut de -4°C, ce qui est rarement arrivé au cours des dernières semaines.

Lorsque la Municipalité a décidé de mettre aux normes ses installations il y a quelques années, le système de réfrigération choisi permettait ainsi de faire des économies en énergie mais aussi d’ordres financières. De cette façon, il est possible de maintenir une glace de grande qualité et ainsi être prêt pour l’ouverture annoncée par le gouvernement du Québec. Normalement, la glace de la patinoire Bercomac est fonctionnelle jusqu’au début du mois d’avril.

Le maire de la Municipalité d’Adstock, Pascal Binet, se dit très heureux de pouvoir offrir à nouveau ce service à la population qui pourra en profiter pour bouger en cette période de confinement.

« Une municipalité est là principalement pour offrir des services à sa population. Le conseil a fait le choix de maintenir la glace et éponger les pertes potentielles grâce à l’aide financière COVID remise par le gouvernement à toutes les municipalités. Nous avons également abaissé le coût pour les usagers pour permettre un accès à un plus grand nombre de personnes. Et il nous fait plaisir aussi d’ouvrir nos portes à tous les citoyens. Cette ouverture est attendue et est grandement appréciée dans le contexte de la semaine de relâche qui débute », a indiqué le maire dans un communiqué de presse.

Pour sa part, le gymnase du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher demeurera fermé puisqu’il n’est pas possible pour le moment d’y pratiquer des activités de loisir ou de sport, comme le tennis ou le badminton, tel que le spécifie la direction de la Santé publique. Le Service des loisirs de la Municipalité d’Adstock continue de suivre attentivement les développements afin de compléter l’offre aux citoyens.