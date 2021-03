Près d'un million $ en travaux au Club de Golf Sainte-Marie

Daniel Drouin, président du Club de Golf Sainte-Marie, a annoncé un important plan d’investissement en vue de moderniser ses installations. De l’ordre de 950 000 $, les travaux seront échelonnés sur trois ans dont plus de la moitié sera réalisée en 2021.

Pour soutenir ce projet, une campagne de financement est amorcée auprès de ses membres, de ses partenaires et du milieu des affaires en général.

Afin de contribuer activement à recueillir un objectif de 250 000 $, la Famille Matthey de Sainte-Marie, bien connue dans la région et du milieu des affaires, a accepté la présidence d’honneur de cette levée de fonds.

« C’est un privilège pour nous de participer à ce beau projet et de garantir la pérennité des installations du Club et de ses activités dans son ensemble », de dire Alain Matthey.

La première phase du plan vise deux objectifs. D’abord la rénovation et la mise aux normes du pavillon principal, construit au cours des années 70 et 80. Ensuite, l’ajout d’une grande terrasse couverte qui permettra d’offrir un agréable et vaste espace extérieur qui saura profiter à toute la population qui visite le Club, golfeurs ou non.

D’autres travaux d’amélioration sont aussi prévus et seront réalisés progressivement : salles multifonctionnelles, salles de bains, pavage du stationnement et divers autres aménagements tant sur le pavillon principal que sur le parcours.

Pour contribuer à la campagne, il est possible de le faire en communiquant avec Harold Guay, directeur général.