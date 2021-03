Début des inscriptions pour le baseball mineur à Saint-Georges et Saint-Martin

Les associations du baseball mineur de Saint-Georges et de Saint-Martin ont annoncé lundi que les inscriptions pour la saison 2021 sont maintenant débutées.

Les parents sont invités à inscrire leur enfant via l’association de leur territoire. Les inscriptions se feront exclusivement en ligne. Il est possible d'obtenir plus d’informations sur les pages Facebook de chacune des associations ou sur le site web de l’association des Giants.

Veuillez noter que les parents peuvent obtenir 20$ de rabais si l’inscription est complétée avant le 1er avril ainsi qu’un rabais famille de 10$ à partir du deuxième enfant inscrit d’une même famille.

Les informations concernant la date du début des camps et de la saison sont à venir. Les parents seront informés régulièrement. La saison se déroulera dans le respect des consignes qui seront en vigueur par la Santé publique.

Recrutement

L’association baseball mineur Saint-Georges est également à la recherche de personnes désirant s’impliquer à différents niveaux. Elle est présentement à la recherche de candidats pour le rôle de marqueur (13 ans et plus) ainsi que pour celui de coordonnateur afin de supporter le bon déroulement des activités hebdomadaires et pour faire le suivi entre les associations et Baseball Québec.

Tous ceux qui sont intéressés peuvent contacter l’association via la page Facebook Giants - Association Baseball mineur Saint-Georges.

Pour sa part, l’association de Baseball mineur Saint-Martin est à la recherche d’arbitres et de marqueurs. Les intéressés sont invités à contacter via la page Facebook As- Baseball mineur St-Martin.

Baseball mineur en Beauce

Les associations du baseball mineur de Saint-Georges et Saint-Martin sont des organismes à but non lucratif qui ont pour mission d’encourager les jeunes à jouer au baseball et de développer de saines habitudes de vie grâce aux sports. Chaque année, plus de 300 jeunes filles et garçons de 5 à 17 ans s’entraînent et jouent chaque semaine de mai à septembre sous la supervision d’entraîneurs certifiés et de parents bénévoles.

Soulignons que Pascal Gauthier a quitté dernièrement l’association après 18 ans d’implication. Il assurait la présidence dans les dernières années.

Les partenaires or des associations du baseball mineur de Saint-Georges et Saint-Martin sont Desjardins, BGP Honda, Veilleux et Fils, La Pralinière, Ambiance Sports et Meuble & nous et la Ville de Saint-Georges.