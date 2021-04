Raphaël Lessard sera en mesure de participer à sa 6e course de la saison

Il apparaît que le coureur automobile, Raphaël Lessard, a été en mesure de trouver des partenaires financiers pour qu'il puisse prendre part à la prochaine course, dans la série des camionnettes NASCAR Camping World (NCWTS), qui aura lieu samedi à Richmond.

En effet, le Beauceron avait lancé, au lendemain de sa 5e compétition à Bristol, un appel auprès d'investisseurs afin de garder son volant au sein de l'équipe GMS Racing.

À bord de son Silverado No 24. le pilote de 19 ans sera 5e sur la grille de départ de l’ovale large et plat de 0,75 mille du Richmond Raceway en Virginie.

Le pilote espère atteindre à nouveau le podium après sa prestation sur la terre battue de Bristol où il avait remporté la troisième place le 27 mars dernier.

« Nous sommes bien préparés pour Richmond ce week-end. L’expérience acquise en 2020 me permettra de rouler plus vite et de mieux adapter mon pilotage au comportement de la camionnette CANAC, d’un bout à l’autre de la course. La piste est dure sur les pneus et je dois rouler en douceur pour les ménager. Je suis à l’aise sur une piste courte comme Richmond. Le léger bol des virages 1 et 2 ne présente pas de problème, alors qu’il faut faire attention de ne pas faire glisser les roues arrière à l’entrée du virage 3 qui est presque plat, ce qui use les pneus trop rapidement. Ma camionnette CANAC sera rapide et je suis certain que ça va bien aller pour la course », a mentionné le Joselois avec enthousiasme.

La course sera diffusée en direct ce samedi 17 avril à 13 h 30 (HAE) sur RDS.

Rappelons que Raphael Lessard Racing est toujours à la recherche du financement nécessaire pour participer à l’ensemble de la saison 2021.