Le programme » Hockey plaisir » de retour à Adstock

Malgré une saison écourtée en raison de la crise sanitaire qui sévit toujours, le Service des loisirs de la Municipalité d’Adstock a décidé de relancer le programme hockey plaisir pour l’année 2021-2022, compte tenu de l’engouement face à cette activité.

L’an dernier, c’est plus de 50 jeunes qui s’étaient inscrits au hockey plaisir dans l’espoir de pouvoir pratiquer leur sport préféré.

Depuis le 16 avril, il est possible de s’inscrire en se rendant sur le site Internet de la Municipalité d’Adstock. Les personnes qui adhéreront au programme avant le 1er juin 2021, bénéficieront d’un rabais important.

Comme l’an dernier, le programme offrira 40 heures d’activités et ce, en utilisant la totalité de la patinoire. Les entraînements seront supervisés par 0Daniel Breton, un entraîneur maître d’expérience dans la région.

Retour du hockey mineur: le dossier toujours actif

Par ailleurs, le comité Hockey mineur Adstock poursuit toujours ses démarches auprès de Hockey Québec en vue de ramener du hockey à l’aréna du secteur Saint-Méthode.

Le comité conserve son objectif premier qui est d’obtenir des heures de glace à la hauteur du nombre de joueurs provenant de la Municipalité d’Adstock.

Bien que la pandémie ralentisse l’évolution du dossier, le comité local d’Adstock, la Municipalité d’Adstock et son Service des loisirs n’entendent pas baisser les bras pour autant.

« Tout comme les autres organisations, nous méritons un partage juste et équitable des heures de glace selon leur provenance. Notre infrastructure est conçue et adaptée pour accueillir des matchs permettant à ces jeunes de jouer au hockey. Ensemble, nous continuerons de plaider ce dossier en y consacrant toute l’énergie nécessaire. En attendant la décision officielle de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches, le Service des loisirs reconduit le programme hockey plaisir qui s’avère être une belle alternative pour nos jeunes et vient ainsi prouver que l’aréna du secteur Saint-Méthode est tout désigné pour pratiquer ce sport. », de mentionner le maire de lalocalité, Pascal Binet.

Récemment, le comité Hockey mineur Adstock a rappelé aux décideurs de Hockey Québec-Chaudière-Appalaches qu’il poursuivait sa demande initiale. L’organisation a ainsi mentionné qu’elle allait donner des nouvelles prochainement quant à l’orientation que prendra ce dossier.