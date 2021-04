Clinique sportive virtuelle sur la course à pied le 6 mai

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce offre à ses citoyens, ainsi qu’à tous les utilisateurs de la piste cyclable de la MRC Robert-Cliche, une clinique sportive virtuelle sur la course à pied.

Elle sera livrée par la Clinique du Coureur le jeudi 6 mai dès 19 h en direct sur la page Facebook de la Ville.

Les conférenciers Blaise Dubois et Olivier Roy-Baillargeon offriront des réponses claires aux questions sur la pratique de ce sport.

Cette activité a pour but de faire découvrir la course à pied à la population afin que des personnes de tous âges puissent s’initier à ce sport en ayant les outils nécessaires pour le pratiquer à long terme.

De plus, avec la piste cyclable accessible en secteur urbain de la Ville, cette infrastructure est idéale pour courir sur plusieurs kilomètres en toute sécurité, en plus de profiter d’un magnifique panorama.

Donnée à maintes reprises, cette conférence, intitulée Courir vite, avec plaisir et sans se blesser !, a bouleversé la pratique de plusieurs milliers de coureurs à travers le monde. Construite à partir des dernières évidences scientifiques, cette conférence remet en question bon nombre de pratiques courantes non justifiées.

Comment participer à cette clinique?

Il est possible d’assister à la conférence soit via la page Facebook de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ou soit via la plateforme Zoom dont le lien sera disponible dans l’événement Facebook de la Ville.

Également, la vidéo de la clinique virtuelle sera disponible pendant 7 jours, toujours sur la page Facebook de la Ville de Saint Joseph-de-Beauce.

Enfin, les citoyens pourront mettre en action leurs connaissances acquises durant la clinique sportive virtuelle en joignant le club de course Le Joselois. Celui-ci rechaussera ses espadrilles dès le début mai et s’assurera de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Adhérez dès maintenant au club de course en écrivant à [email protected]