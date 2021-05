Raphaël Lessard sera en piste ce soir sur le Kansas Speedway

Le pilote Raphaël Lessard sera en piste ce soir à 19 h 30 sur l'ovale du Kansas Speedway pour réaliser sa septième course de la saison.

« C'est sûr que sur le Kansas Speedway on peut utiliser des trajectoires différentes, on peut rouler complètement sur le bord du mur et complètement sur la ligne blanche en bas de la piste, tout dépend de comment va ta camionnette », a expliqué le jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce dans une vidéo de preview postée sur sa chaîne YouTube.

« C’est mon job en tant que pilote de m’adapter et de faire du mieux que je peux pour aller chercher les lignes les plus rapides. Je suis prêt. Kansas c’est une piste qui est quand même assez fun. »

Confiant, Raphaël Lessard prendra donc le départ au volant de son Silverado No 24 Canac/ Quincaillerie Richelieu ce soir à 19 h 30 (HAE). La course sera diffusée en direct sur les ondes de RDS.