Un camp d'introduction au football pour les jeunes du primaire

Les jeunes de la deuxième à la cinquième année du primaire sont invités à participer au premier camp d'introduction au football organisé par les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches, le 26 juin.

Cette activité remplacera le mini football annuel qui n'a pas pu être mis en place cette année en raison de la pandémie. Ainsi, ce sera alors l'occasion pour ces jeunes d’apprendre les techniques de base de façon sécuritaire.

« Un des objectifs du camp d’introduction est d’éveiller l’intérêt des jeunes pour le football, et ce, de plus en plus tôt. Avec cette initiative, nous désirons minimiser les impacts de la pandémie sur la relève en permettant à nos jeunes de bouger en compagnie de nos entraîneurs qualifiés des Condors football », a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Lors de ce camp qui durera une demie journée sur les terrains du Cégep Beauce-Appalaches, les jeunes participants apprendront notamment comment attraper un ballon, courir avec celui-ci et comment plaquer de façon sécuritaire. Afin d’assurer la sécurité des enfants, l’atelier en lien avec le plaquage aura lieu sans contact entre les joueurs.

Ce sont les entraîneurs Marc Loranger et Félix Tessier-Waddell qui superviseront cette activité au coût de 30 $ par enfant.

Il est possible de s’inscrire dès maintenant sur le lien ici.