Raphaël Lessard remporte la première place à l'Autodrome Chaudière

Raphaël Lessard a remporté la première place en NASCAR Late Model, lors de son retour sur la piste de course de son enfance, hier, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

« Gros travail d'équipe après avoir effectué de nombreux changements sur la voiture durant les pratiques! Merci à toute mon équipe, un merci spécial également aux fans qui se sont déplacés pour me voir courir et merci à toutes les personnes qui ont rendu possible la journée d'hier! Hâte à la prochaine! », a indiqué le pilote dans une publication sur sa page Facebook ce matin.

Parti à la seconde place, Raphaël était très excité à l'idée de courir sur la piste qui l'a vue grandir alors qu'il y faisait ses premières courses en 2012, à l'âge de 11 ans seulement.

Rappelons que le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce sera également en piste sur la terre battue de l'Autodrome Granby le 25 juin où il sera au volant d'une voiture modifiée pour la première fois de sa carrière.