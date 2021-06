DEK Hockey : le 24 DH St-Georges Ford se réinvente

L'équipe du 24 DH St-Georges Ford se réinvente, après deux ans d'absence à cause de la pandémie, en organisant un défi DEK Hockey à l'automne prochain, pour financer du matériel hospitalier pédiatrique.

Ainsi, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, femmes et hommes, peu importe le niveau, sont invitées à participer à cet événement qui se déroulera au DEK St-Georges, situé au 3235 de la 98e Rue, à compter de 10 h le samedi 11 septembre et qui durera, évidemment, 24 heures.

Les matchs se joueront entre deux équipes de 30 joueurs, répartis en trois sous équipes de 10. Chacune d'entre elles jouera pendant une heure et aura une pause de deux heures. Les participants joueront donc pendant huit des 24 heures de la partie.

L'inscription peut se faire jusqu'au 2 août prochain sur ce site internet et coûte 250 $ par joueur, incluant le prix du tee-shirt.

L'objectif est de récolter 15 000 $. Habituellement, le 24 DH St-Georges Ford se fixe un objectif de 50 000 $, cependant l'organisation a préféré ne pas mettre la barre trop haute pour ce nouvel événement.

Les bénéfices de ce défi permettront de financer, par le biais de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, du matériel médical pour les enfants de l'hôpital de Saint-Georges, notamment un distributeur de protoxyde d'azote, au coût de 4 500$, qui permet de soulager les douleurs pour soigner une blessure par exemple, ainsi qu'un tensiomètre en pédopsychiatrie.

La tenue de ce défi de DEK Hockey organisé par Vincent Doyon, Louis Larochelle, François Bégin, Carl Breton et Maryse Rodrigue, n'enlève rien au traditionnel 24DH sur glace qui se joue habituellement au printemps. Bien que suspendue en raison de la COVID-19, cette rencontre reviendra en 2022.