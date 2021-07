L’organisme Au Bercail vient d'annoncer le retour, pour une deuxième année, de l'événement Courir pour la cause qui aura lieu à Saint-Georges, le 28 août prochain.

Présentée en collaboration avec Chronocité, la course permettra d'amasser des fonds qui serviront aux travaux de réaménagement de la bâtisse qui accueillera bientôt les deux services externes du Bercail, soit l’Accueil inconditionnel et L’Assiettée beauceronne.

L’année dernière, le marathon avait connu un grand succès, permettant de récolter une somme dépassant les 20 000 $ au profit de la Fondation Au Bercail.

Pour l’édition 2021, les organisateurs invitent les entreprises et leurs employés à prendre part à l’événement sous forme de défi d’équipe qui pourront s'inscrire pour les distances de 5 ou 10 km ou encore au demi-marathon.

« Ce sera une occasion rêvée pour resserrer les liens après plusieurs mois de distanciation et de télétravail. L'activité physique en milieu de travail est assurément l'une des façons les plus populaires d'introduire le ''teambuilding''. C’est aussi un moyen efficace pour renforcer l'esprit d'équipe et évacuer le stress. Les participants pourront donc venir courir fièrement vêtus des couleurs de leur entreprise et, ainsi, joindre l’utile à l’agréable », ont indiqué les responsables par voie de communiqué de presse.

Afin d’assurer le bon déroulement de l’événement et dans le but de respecter les mesures sanitaires de la Santé Publique, les places seront limitées et les départs seront organisées de manière à éviter les regroupements.

Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant en communiquant par téléphone (418 227-4181, poste 233) ou par courriel ([email protected]).

Les coureurs désirant s’impliquer davantage seront aussi invités à récolter des dons auprès de leurs familles et amis et à les remettre via le site internet de l’organisme.

Il est également possible d’être commanditaire sans participer à la journée et d’ainsi bénéficier de la visibilité autour de cet événement.

Rappelons que depuis 1983, Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables. L’offre de services s’est étoffée au fil des années, que ce soit par la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, la soupe populaire ou la Fondation.