Andrée-Anne Côté sera porte-parole de la course « Courir pour la cause »

L'athlète originaire de Saint-Georges Andrée-Anne Côté, sera la porte-parole de l'événement « Courir pour la cause » organisé au profit du Bercail le 28 août 2021.

Pour rappel, Andrée-Anne Côté est une athlète de natation artistique de 23 ans, qui participera à ses premiers jeux olympiques à Tokyo en août prochain.



L'annonce a été faite hier par Le Bercail.

« Andrée-Anne a participé à sa première compétition internationale à l’âge de 11 ans, elle s’est jointe à l’équipe canadienne junior en 2014, puis à l’équipe nationale senior en 2017. Malgré sa passion pour son sport, elle a connu des moments plus difficiles, notamment après son déménagement à Montréal suite à sa sélection dans l’équipe senior. Son sentiment d’isolement et de solitude l’a amené à vivre beaucoup d’anxiété jusqu’à même avoir envie de quitter la natation artistique pour de bon. C’est en allant chercher de l’aide, et grâce au soutien de sa famille, qu’elle a retrouvé sa passion pour son sport et pour la vie en général. Aujourd’hui, elle a atteint les plus hauts sommets de son sport grâce à son talent et à son travail acharné », peut-on lire sur la publication Facebook de l'organisme qui se réjouit de cette nouvelle.