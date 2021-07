Les Ambassadeurs donnent une raclée aux Black Knights

Les Black Knights de Saint-Georges étaient du côté du terrain Georges-Maranda à Lévis hier soir pour y affronter les Ambassadeurs.

L’équipe beauceronne a subi une lourde défaite de 12 à 2, en six manches lors de ce match de la Ligue de baseball junior majeur du Québec.

Pour les Black Knights, Maxime Breton était le lanceur partant de confiance de l’entraîneur-chef Jonathan Dulac.

Les Ambassadeurs ont marqué deux points en première manche, à la suite d’une erreur, de deux simples et d’un mauvais lancer.

Après avoir accordé un troisième point aux locaux en 2e manche, les Black Knights ont finalement ouvert la marque en 3e manche. C’est un simple de Philippe Tremblay qui a permis à Guillaume Mathieu de croiser le marbre.

Puis, Lévis a ajouté trois autres points lors des deux manches suivantes.

Les Black Knights ont réduit l’écart à 6-2 en 5e manche lorsque le roulant de Jérémy Dion, avec les buts remplis, a poussé Guillaume Mathieu au marbre.

Les Ambassadeurs n’avaient pas l’intention d’étirer le match jusqu’en 7e manche. L’équipe locale a ajouté un point en 5e manche, avant d’en inscrire cinq autres lors de la 6e manche pour finalement mettre un terme à la rencontre.

Les Black Knights ont frappé six coups sûrs, alors que les Ambassadeurs en ont frappé 15.

Guillaume Mathieu a frappé deux doubles dans la cause perdante.

« C’est une partie à oublier, a affirmé l’entraîneur-chef des Black Knights. Nos lanceurs ont donné huit mauvais lancers, ce qui a permis à Lévis de faire avancer beaucoup de coureurs et nous n’avons pas sorti les bâtons non plus. Nous en avions une mauvaise dans le corps, elle est passée et on recommence en neuf pour la prochaine. »

Cette prochaine partie des Black Knights aura lieu ce samedi 24 juillet. L’équipe sera au Stade Paul-Émile-Dubé pour y affronter la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, dans un programme-double qui commencera à 12h.

Avec la collaboration de Kevin Bélanger, relationniste des Black Knights de Saint-Georges.