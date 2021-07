Il n'y a rien comme la terre battue pour Yan Laflamme

Voir la galerie de photos

Pour le coureur automobile Yan Laflamme, rien ne surpasse une piste en terre battue, sur laquelle il doit assurer la maîtrise totale de son véhicule, s'il veut prétendre à la victoire.

« J'aime aussi les pistes en asphalte mais la terre battue, c'est merveilleux », révèle-t-il en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, lui qui a le gabarit de Gilles Villeneuve.

Ce Georgien de 33 ans, travailleur de la construction, passe ses fins de semaine de l'été et de l'automne à compétitionner dans les autodromes du Québec et de l'Ontario en formule Sprint Crate — ces bolides un peu extraterrestres surmontés d'un aileron, qui peuvent atteindre des vitesses de près de 200 km/h — ainsi qu'en Pro-Stock, un véhicule de course plus conventionnel qui ressemble aux engins utilisés dans le circuit NASCAR.

Des voitures, quatre au total, qu'il a assemblée lui-même avec son équipe de course constituée d'amis qui le soutiennent bénévolement à chaque compétition, avec plusieurs commanditaires qu'il ne remerciera jamais assez de l'appuyer dans cette aventure qui est devenue plus qu'un passe-temps.

Son premier amour a été la motocross mais un très grave accident, survenu en 2008 lors d'une compétition, l'a forcé à se rabattre sur les voitures, qui possèdent quand même une meilleure protection pour le pilote. Il n'est pas mécontent de la chose car il peut continuer à éprouver les sensations fortes de la vitesse.

Si vous voulez voir les prouesses de Yan Laflamme, il sera en piste demain soir, 23 juillet, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, en formule Sprint Crate.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le pilote automobile Yan Laflamme. Vous découvrirez pourquoi ses engins portent le numéro 38.